PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 9. juuni: Skorpion võib leida lisatööotsa, Veevalaja — ütlus, et tark ei torma, kehtib täna sinu puhul

JÄÄR

Kui kellestki hoolid, siis näita seda talle välja. Häbelikkust ja tagasihoidlikkust võidakse paraku tõlgendada ükskõiksusena.

SÕNN

Asjaajamise käigus võid jääda pikemalt ja isiklikumatel teemadel juttu ajama inimesega, kellega siiani oled rääkinud vaid tööasjust.

KAKSIKUD

Ole aus, julge ja sirgjooneline. Kui kellegi tegevus häirib sind, siis ütle talle seda otse, rahulikul, ent siiski kindlal toonil.

VÄHK

Kui tunned, et jõudu on vähe, võta hetkeks aeg maha. Mõtle, mida sa teed ja mis on su eesmärk. Kui suurt pingutust see üldse väärt on?

LÕVI

Positiivne tagasiside innustab sind. Kui aga pingutad ning keegi ei märka sinu tublidust ja töökust, kipub motivatsioon langema.

NEITSI

Teed nii, nagu oled alati harjunud tegema, ilmselt ei oska sa lihtsalt märgata, et on ka teistsuguseid võimalusi. Küsi nõu, et saada uusi ideid.

KAALUD

Vastused oma küsimustele saad siis, kui silmad ja kõrvad lahti hoiad. Pane tähele märke enda ümber, jälgi kaaslaste käitumist.

SKORPION

Võid leida lisatööotsa, mis annab võimaluse rakendada andeid ja huvisid, mis pole seotud sinu põhitööga. Uusi asju on vahva katsetada.

AMBUR

Ära ole allaheitlik, ära mine lihtsalt vooluga kaasa. Kui teised teevad asju sinu meelest valesti, siis selgita neile rahulikult enda seisukohti.

KALJUKITS

Energiat annab teadmine, et keegi hea inimene mõtleb sinu peale, elab sinu tegemistele kaasa. Näita välja, et tema olemasolu on sinu jaoks tähtis.

VEEVALAJA

Ütlus, et tark ei torma, kehtib täna sinu puhul. Kui oled töö rutakalt ja ennetähtaegselt valmis teinud, pead selle ehk nüüd uuesti ette võtma.

KALAD