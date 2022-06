NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on kaunid päevad: elu on liikumises ning armastuses ja rahaasjades puhuvad värsked tuuled

Sel nädalal puuduvad kollektiivsel tasandil suured pingeseisud ning energia on üldiselt kerge ja toetav. Loomulikult kogevad inimesed ka individuaalseid seise, mis võivad olla väga keerulised. Ent taustajõud on sel nädalal väga voolavad ja edasiviivad.

Liikumine, kasvamine, kergus, värskus ja edasiminek on selle nädala märksõnad. Ka kuutsüklis algab teisipäevast esimese veerandi faas, mis on kõige intensiivsema kasvu ja tegevuse aeg. Energiat tuleb suunata väljapoole, sest praegu kõik elab ja avardub.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval moodustab Chiron sekstiili Päikesega, mis annab päevale mõnusa toetava ja tervendava tausta. Oma haavadele on võimalik leida kergelt abi ja ravi. Paljud märkavad iseenesest, et mingi vana haav on tervenemas ega tee enam samamoodi valu. «Kõik ei olegi enam nii hull,» ütleb see seis.

Reedel leiab aset Merkuuri trigoon Pluutoga, mis võimaldab pidada sügavaid ja sisukaid vestlusi ning aitab mõista, millises suunas peaks edasi liikuma. Sellele seisule on omane tuua nähtavale mingisugune tõde, mida varem ei suutnud hoomata (võibolla oli liiga suur pinge, mure või hirm). Kommunikatsioon muutub ausamaks ja tõhusamaks. Kui kedagi on vaja milleski veenda, on see selleks suurepärane aeg.

Pühapäeval jõuab Veenus ühendusse Uraaniga, pannes südamed põksuma ning värskendades üleüldiselt inimeste tundeelu. See mõju saabub juba alates reedest, mistõttu võiks nädalalõppu lubada spontaansust. Just ootamatud ja intuitiivselt sündinud ideed õnnestuvad selle seisu ajal kõige paremini. Kui jälgid oma sisetunnet, võid jõuda kohta, kus sind ootavad põnevad uued tutvused ja väljavaated. Romantika ja vabadus käivad sel ajal käsikäes ning see seis toob suhted rutiinist välja.

See aspekt mõjutab palju ka finantse ning kui millalgi üldse, siis just selle seisu ajal võivad spontaansed investeeringud hästi ära tasuda. Suuremas plaanis võib toimuda rahamaailmas sel ajal palju ootamatuid kõikumisi, kuid seekord on need pigem edasiviivad. Ootamatult tehtud investeering võib tasuda ära ka hiljem tulevikus. On hea aeg, et investeerida millessegi ebatavalisse või seoses tuleviku tehnoloogiatega.

Siin võib kaasneda ka väärtushinnangute muutumine või ootamatu äratundmine, mida sa tegelikult elus väärtustad.