Luttwak andis Saksa väljaandele Die Welt intervjuu, milles ütles, et Saksamaad saab ka põhimõtteliselt selles sõjas süüdistada.

Rumeenias juudi perekonda 1942. aastal sündinud Edward Luttwak kasvas üles Itaalias ja Suurbritannias. Ta on USA militaarstrateeg ja kirjanik, keda tuntakse ta teoste poolest, mis käsitlevad sõjastrateegiaid, geoökonoomiat, sõjaajalugu ja rahvusvahelisi suhteid. Luttwak on õppinud ja lõpetanud Suurbritannia London School of Economicsi ja USA Johns Hopkinsi ülikooli.