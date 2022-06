Jääral on ees tööasjus väga edukad läbirääkimised. Mistahes erimeelsused võivad nüüd laheneda, võimalik on suurem mõistmine. Samal ajal võib Jäärani jõuda mingi salajane või varjatud info. Lõppeks aga võib see tuua kaasa hoopis ootamatu uue sissetuleku. Keegi võib tasuda Jäärale väga heldelt või Jäär avastab uue talendi, mis talle sisse toob. Jääral on ees päris hea nädal.