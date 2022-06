Vastavalt juunikuu planetaarsetele muutustele on kõige rohkem toetatud järgmise kolme sodiaagimärgi ressursid, sealhulgas ka rahaline seis. Lisaks päikesemärgile võta arvesse ka oma tõusumärk.

Sel kuul võivad muutused rahaasjus tulla üsna ootamatult, mõne jaoks tähendab see üllatavat sissetulekut, teise jaoks üllatavat väljaminekut. Rahaküsimused on kuumad eriti just kuu keskpaigas.