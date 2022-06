SÄUTSUSADU ⟩ «Kaja Kallas on nagu lasteaiakasvataja.» Valitsuse langemine pani sotsiaalmeedia kihama

Reformierakonnalt julge käik, et olukorda enda kontrolli all hoida. Vahel ikka juhtub ka nii, et valitsused lagunevad enne, kui uued kokkulepped tehtud. Ükskõik mis uus valitsus tuleb, ma ei usu, et see sünnib kergelt. #eesti #poliitika #eestipoliitika