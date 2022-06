VIDEO ⟩ Noortekohvikut eestvedav ettevõtja: on üllatav, et lapsed kardavad täiskasvanuid

«Noored on väga tublid. Need, kes teist suve kohvikus töötavad, on silmnähtavalt arenenud eelmise aastaga võrreldes. Nad on julged ja enesekindlamad ning pealehakkamist on rohkem. Üldiselt torkab aga silma see ja on üllatav, et lapsed kardavad täiskasvanuid,» avaldab Lavits Elu24-le. «Nad ootavad, et täiskasvanud ütlevad, mida ja kuidas teha tuleb. Aga meil siin tuleb ise mõelda. Ise katsetada, mis toimib ja mis mitte. Ma ei taha olla see, kes noortele ütleb, kuidas midagi teha,» tõdeb ettevõtja.