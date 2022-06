Marilyn Kerro ennustab: kuue kuu jooksul langeb üks Ukraina riigijuhtidest

Ukrainal rahapuudust Kerro sõnul tekkida ei tohiks, kuna on saanud palju toetusi teistelt riikidelt. «Tuleb mingisugune jõud, millega nad arvestanud ei ole, ja see juhtub kolme kuu jooksul. On midagi, mida meie ei tea ja mis tuleb ootamatult,» räägib ta oma ennustusest.

«Ma ei näe, et see sõda niipea läbi saaks, siin näitab venimisprotsessi,» ei ole Kerrol kahjuks häid uudiseid. Tema arvates toimub venimine seetõttu, et Ukraina ei võta mingisugust head pakkumist vastu, vaid jääb endale põikpäiselt kindlaks.

«Siin näen ma mingisuguse riigipea surma, arvan, et see on Ukraina kohal, sest ma vaatan Ukrainat,» jätkab ta. Ta ei kinnita, et tegu oleks presidendi endaga, vaid räägib, et see võib olla hoopis keegi teine, kes on samuti kõrgel kohal. Riigijuhi surma ennustab selgeltnägija aga kuue kuu jooksul.