ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Telefoniseks Putiniga Euroopa moodi «Ukraina riigi nimel»

Henry Kissinger on maailma poliitküünika üks musternäidistest. Kui eesti keeles ilmus tema "Diplomaatia", 1000-küljene tellis (aastal 2000, kirjastus Varrak), mida võib kaalu poolest kasutada külmrelvana või köögis hapukapsaste surutiseks, hakati seda pidama vaat et kultusteoseks. Suurmeister on rääkinud, võtke õppust, pisikestes konnatiikides ulpijad. Ka meie poliitikkonnast kostus ridapidi kiitvat mõminat. Ometi pani raamat paljusid kukalt kratsima. Ka siinkirjutajat.

Valikuliselt vaikiv Kissinger

Ülesehituselt on see nagu Savisaare "Peaminiser" – lihtsalt võrdluse mõttes, (Edikut ei anna haardelt Kissingeriga kuidagi ühele pulgale sättida). Pean silmas tõika, et Kissinger vohab verbaalselt iga kord, kui on vaja kergitada "katet" oma saavutustelt ning selgitada, kuidas sündisid "olulised võidud". Samas – kui Kissingeri sisaldav USA aparaat maailmas midagi tõeliselt nässu keerab, valitseb raamatus haudvaikus. Laias joones käsitleb Kissinger raamatu alguses oma tõekspidamiste kujunemist, räägib "uuest maailmakorrast", "kõikehõlmavast tasakaaluseisundist", alustab Napoleoni sõdade päevilt, jätkab Esimese maailmasõjaga, kuni jõuab külma sõjani lääne- ja ida vahel, mis on teadaolevalt tema edasine pidev leivanumber. Teise maailmasõja järgse situatsiooni kommenteerimises näitab ennast Kissinger küllaltki samast küljest, mida ta teeb täna, kui soovitab Ukrainal osa oma territooriume loovutada, et sõda lõpetada.

Kissingeri ei huvita mingi ukraina ega muu rahvas ega surevad memmed ja lapsed. Teda huvitab "tasakaal". Just selline, millega ta ise on 100-aastase pässina harjunud.

"Diplomaatias" on küllaltki põhjalikult kirjeldatud 1956. aasta Ungari mässu (lääne saamatust kritiseerides), ent absoluutselt mööda mindud 1968. aasta Praha sündmustest, mil Kissinger ise tippotsustajate hulka kuulus ja tšehhe vastupanule ärgitas, et seejärel alt ära hüpata. Täielik vaikus. Nagu polekski Brežnev 1968. aastal tankidega Prahasse tunginud. Vot selline Kissinger.

Kissingeril on Ukrainast savi

Kissingeril on Ukrainast savi, ta on alati ajanud midagi, mida ta nimetab "reaalpoliitikaks", ta nõuab "jõudude tasakaalu", mitte enam-vähem normaalse ilmakorra võitu uusfašismi üle, mida kujutab endast täna Putini Venemaa. Ühesõnaga, igati küüniline taat.

Maailma majandus tahab õitseda, nafta vuliseda, gaas torudesse purskuda, sorri, ukrainlased, et teid nii palju tapeti, aga aeg on ennast ida-Ukrainast välja tõmmata, Krimm unustada, võibolla veel mõned alad Venemaale loovutada.

Sest maailm vajab asja, mida me kutsume "business as usual".