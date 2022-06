Vabatahtlikud otsivad Marimetsa matkarajal 29-aastast Harrit: «Tõenäosus ta elusalt leida on suur!»

SA Kadunud juht Aare Rüütel kammib parasjagu läbi Marimetsa matkarada, kui ta meie kõnele vastab.

«Mul on hea meel, et sa helistasid, me vajame viivitamatult meedia abi!» ütles Rüütel. «Oleme parasjagu Marimetsa matkarajal. Just siin kandis nägid kaks inimest Harri tundemärkidega meest pühapäeval räätsadega rajale sisenemas. Ilmselt läks ta matkarajal just rabasse... Meil on vaja teada, kas see mees oli Harri või keegi teine, sest välja teda siit tulemas ei nähtud.»

Aare Rüütel on hetkel koos üle 80 vabatahtlikuga Marimetsas ning palub, et kui keegi tunneb ennast selles loos ära ning temaga on kõik hästi ja ta väljus matkarajalt turvaliselt, siis see isik helistaks viivitamatult numbril 661 6776.

«Meil on vaja teada, kas see inimene tuli rabast välja või mitte ja kas tegu oli Harriga,» lisas ta.

Marimetsa matkarajale sisenenud mees sarnaneb tundemärkide poolest Harriga. Ta oli pikka kasvu noorem meesterahvas, kellel olid seljas tumedad riided ja kaasas seljakott.

«Meil on suur lootus, et inimene on elus, kui me ta leiame. Rabas otsimine on aga väga keeruline. Seetõttu loeb iga minut!» rääkis Rüütel ning lisas, et otsingutel osaleb üle 80 inimese ja kokku viis gruppi, kellest kaks kammivad läbi matkaraja osa ja kolm raba.