Neli päeva kadunud olnud 29-aastane Harri leiti üles! Mees on meedikute hoole all

SA Kadunud juhi Aare Rüütli sõnul on Marimetsa rabas kadunuks jäänud Harriga esialgsetel andmetel kõik korras. «Ta räägib ning liigub rabast välja omal jõul. Noormehe leidis sügavalt rabast politseikoer ning tema väljatoomine võtab aega,» kinnitab Rüütel Elu24-le.

Harri leidmist kinnitas Elu24-le ka tema õde Ketrin Puskar, kes kohe rohkem infot jagada ei osanud, kuna ei viibinud rabas kohapeal.

Harri teine õde Kertu Orul sõnab, et raskem osa on möödas. «Aitäh teile ka abi eest ja kohese reageerimise eest. Seda on tore näha, et nii palju toetust ja abi tuli, ning loodan, et Harriga saab kõik korda.»

Sel hetkel, kui Harri leiti, viibis Kertu oma magistritöö kaitsmisel. «Läks samuti väga hästi ning nüüd pisarad lihtsalt voolavad ja on nii tohutult suur kergendus. Kaks väga rasket päeva oli ja nii hea, et see sai sellise lõpplahenduse!»

Harri leidmist kinnitab ka Haapsalu politseijaoskonna patrullpolitseinik Erik Taratuhin. Lisaks politseiametnikele ja -koertele võtsid Lääne-Nigula vallas kadunud mehe otsingutest osa vabatahtlikud ning kaitseliitlased. «Oleme väga tänulikud kõigile, kes otsingutel osalesid ning Harri leidmisele kaasa aitasid. Täna kella kahe paiku päeval mees politseikoera poolt ka Marimetsa rabast leiti,» ütles Taratuhin. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

SA Kadunud juht Aare Rüütel teadis õhtul kella 18.30 ajal öelda, et kiirabi otsustas Harri haiglasse viia. «Kiirabi otsustas pikema jututa, et nad ta hospitaliseerivad,» ütles Rüütel. «Ta ei olnud kerges seisus, ma võin nii palju öelda. Tema rabast välja saamine võttis palju rohkem aega, kui me kõik arvasime. Olukord oli raskem.»

Rüütli sõnul oli Harri kurnatud ning mehega said kokku vaid lähedased. «Me teame, kus ta oli, aga miks ta ei leidnud sealt teed välja või mis temaga juhtus, seda me ei tea,» ütleb Rüütel ja lisab, et kokkuvõttes on inimesel õigus privaatsusele ning see, palju mees ise või lähedased rääkida soovivad, on nende endi otsustada. Kõige tähtsam on see, et elu sai päästetud.

Nähti räätsadega rabasse minevat

Enne kadumist nähti Harrit viimati lahkumas oma Tallinnas Võistluse tänaval asuvast kodust. Kui teisipäeval otsis Harrit Facebooki teel taga tema vend Märt, siis täna hakkas vihje peale, et noormees võib olla ohtu sattunud Marimetsa rabas, sealset piirkonda läbi kammima üle 80 vabatahtliku.