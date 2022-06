Neli päeva kadunud olnud 29-aastane Harri leiti üles

Ka Harriga ühes üksuses olnud Deevi sõnas, et kõik oli hästi. «Ma ei olnud temaga kogu aeg koos, kuid kui nägin teda, siis oli ta väga heas ja rahulolevas tujus ja seda ka 27. mai hommikul enne maastikule minekut.»

Paljud olid Harri kadumisest šokeeritud

Harri Facebooki seinal seisab mitmeid postitusi, milles näidatakse üles toetust. «Armas Harri! Hindame sinu metsikult säravat kohalolu ja armastavat olekut väga, sinu rõõmsameelsus nakatab meid ja ootan väga sinuga koosloomist. Kui tagasi levis, siis lähme koos metsa matkale,» kirjutas Harri kursavend.

«Harri, kus iganes sa oled! Tea, et me hoolime sinust ja armastame sind! Igast raskusest on alati väljapääs!» märgib aga üks naisterahvas. Kommentaare on jäetud ka Harri venna üleskutse alla. «Issand, viimati oli ta ju lõunas meiega Siilil kuni reedeni,» märkis üks.

Küsisime Harri kohta ka tema tuttavatelt, sugulastelt ning endistelt kolleegidelt. «Ma pole Harriga näost näkku nüüd juba paar kuud rääkinud, aga me alati kirjutame ja helistame, kui on sünnipäevad ja muud tähtpäevad,» sõnas üks Harri õdedest Ketrin Puskar. Harril on nimelt kokku neli õde ja kaks venda.

«Ta on rõõmsameelne, arukas ja väga tark. Välimuselt on kõige silmapaistvam tema pikkus. Ta on väga aktiivne, Haapsalus tegeles noortevolikogus, nüüd on kaitseliidus ja tegeleb ka Oleviste koguduses,» kirjeldas õde Harrit Elu24-le.

Just Haapsalu noortevolikogus tutvus Harriga ka kergejõustiklane Erki Mitman. «Ega pole pikalt kokku puutunud, kunagi noortevolikogudes sai üritustel ja koosolekutel oldud. Minu teada noortevolikogudest läks ta ise edasi kuhugi volikogusse. Ettevõtlik ja tegus mees,» kirjeldas Mitman.

Harri on tuntud ka avaliku elu tegelaste seas

Harri töötas TV3 majas raadioosakonna müügimehena. «Kuulsin tema kadumisest täna hommikul meie kohvinurgas ja olin täiesti sokis,» ütles Elu24-le TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Adermann, kelle sõnul on Harri äärmiselt töökas ja kohusetundlik kolleeg.

«Kõik teavad teda kui hästi sõbralikku noort meest. See on meie majas täna täielik šokk... Keegi ei suuda uskuda, et Harri on kadunud. Ma südamest loodan, et ta leitakse kiiresti üles,» sõnas Adermann.

Tegus mitmel rindel

Harri Puskar on ka aktiivne Isamaa noorteühenduse liige ning poliitik Riina Solman tunneb samuti Harrit hästi. «Ta aitas mul kampaaniat vedada ja ta on mulle väga südamelähedane inimene. Harri tuleb üles leida,» märkis Solman tema kadumisest rääkides.

«Harri on meil ka Oleviste koguduse liige ja väga tubli ning sirge seljaga isamaaliste vaadetega noor mees. Tal on ees väga perspektiivikas tulevik. Harva kohtab noort inimest, kes on nii suure südamega ja tõeline maailmaparandaja. Ma väga tahan, et ta leitakse kiiresti üles. Ta on mulle väga kallis inimene!» ütles Solman Elu24-le.

Ka IRL-i liige Urmas Reinsalu on Harri kadumisest täna juba kuulnud ning kirjeldab teda, nagu paljud teisedki, kui väga teotahtelist noort meest. «Ma palvetan tema eest ja olen mõttes tema perega. Ma loodan südamest, et ta leitakse varsti!»

«Täna on meie kõigi lootus, et Harri leitakse. Ma kahjuks ei soovi tema kohta hetkel kommentaari anda, sest pole selleks valmis. Tema kadumine tundub lihtsalt nii ebareaalne,» sõnas telenägu Liis Lusmägi.