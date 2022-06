Astroloogiline ilm juunis saab olema muutlik – meil on ees nii imeilusaid võimalusi kui ka kokkupuuteid tumedate varjudega. Loe lähemalt, millal on soodsamad ja ebasoodsamad ajad ning milleks tasub olla valmis.

Juuni algab Kaksikute kuu loomise mõjus, kuid seekordne kuu loomine algas justkui mineviku ümber mõtestamise ja sõnastamisega. Mõnel juhul tähendab see ka kuu aega tagasi tehtud otsuste muutmist. Igatahes on esimestel päevadel pidurid peal ja enne, kui saab liikuda edasi, tuleb vaadata tagasi. Eesmärk on oma perspektiivi muutmine.

Juuni keskosa on kõige edasiviivam aeg selles kuus, mil võib kohata uusi inimesi, kes on seotud tihedalt meie tulevikuga. On kergem saada kontakti oma sihtide ja unistustega ning leida uusi lahendusi. Suhetes on värskust ja põnevust. Tõepoolest, 9. juunist kuni 21. juunini on kahtlemata kõige progressiivsem aeg, mil tuleks olla elule võimalikult avatud ning hoida pilk tulevikul.