Lähedased otsivad Tallinnas kaduma läinud 29-aastast noormeest

«Palun abi! Kadunud on kontakt minu venna Harri Puskariga. Viimane teadaolev asukoht on tema Tallinna kodus, Võistluse 41, laupäeval (28.05.2022), kust on ta lahkunud.»

Märdi tehtud postitusel on Facebookis pea tuhat jagamist. Harri lähedased levitavad sõnumit ning ühe Harri kolleegi jaoks on mehe kadumine müsteerium. «Harri on kadunud. Tegu on minu väga toreda, tubli ja vastutustundliku kolleegiga, kelle kadumine on täielik müstika,» kirjutab Harri töökaaslane postituses.