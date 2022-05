SODIAAGISOSINAD ⟩ Kui valid nüüd õige perspektiivi, läheb elu palju kergemaks

Soovitused nädalaks

1. Püüa leida kärsitule ja tujukale energiale füüsiline väljund - liigu või tee midagi loomingulist.

2. Võta omale aega, et keskenduda küsimusele või teemale, mis ei anna rahu.

3. Katseta erinevate vaatenurkadega – proovi leida perspektiiv, mis pakub kergendust.

Kolmapäeval ilmub artikkel kääbusplaneet Orcusest, mis valitseb vannete andmise, murdmise ning tõe üle.

NÄDALAKAART

Päike

Päike Foto: Shutterstock

Ära küsi, mida maailm vajab. Küsi, mis sind tegutsema paneb, ning mine ja tee seda. See kaart rõhutab rohkem kui ükski teine hetke Kangelase teekonnast, kui ta naaseb allilmast, et tuua tagasi eluvesi.

See on Narri jaoks kõrgpunkt, kuid ta rühib edasi. Me oleme ületanud palju takistusi, sealhulgas oleme mõistnud, et mõned neist on meie endi tekitatud. Me oleme õppinud tundma ennast ja teisi enda ümber. On aeg võtta vastu autasu oma püüdluste eest.

Laps, kes Päikese kaardil kesksel kohal rõõmustab, tuletab meile meelde, et elule tasub läheneda lapseliku süütuse ja elurõõmuga. Elu on nüüd täpselt selline, milliseks me ta ise elame. Me ise oleme oma saatuse peremehed.

Kaart on Päikese valitsuse all ja tähendab rõõmu ja taassündi. Päike on vältimatult seotud viljakuse, õitsengu ja aastaaegade vaheldumisega. Eluandev energia on meile tegelikult kättesaadav, vahel tuleb selleks vaid otsustada asju uue nurga alt vaadata.