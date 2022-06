ÜLEKANNE ⟩ Heategevuslikul kontserdil «Laulud sõdurile» astuvad üles mitmed tuntud muusikud

Heategevuslikul kontserdil «Laulud sõdurile» kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri Fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Kontserdil tulevad ettekandmisele armastatud lauljate poolt parimad palad meie laiast muusikavaramust ning artistide enda lood. Laval on Ines, Alika Milova, Karl-Erik Taukar, Duo Ruut, René Soom, villemdrillem koos Elina Borniga, Suured tüdrukud koosseisus Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Lauljaid saadab Sõjaväeorkester dirigent Teet Raiki juhatusel. Õhtujuhid on Mirtel Pohla ja Carolin Illenzeeri Fondi laps, 7-aastane Kaspar Mets. Lavastaja on Veiko Tubin.