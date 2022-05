NÄDALAPROGNOOS ⟩ Planeediseis kutsub sel nädalal vaatepunkte muutma

Nädal algab kuu loomisega Kaksikutes, mis toob meid varjutuste perioodist ametlikult välja, kuigi selle mõjud saadavad meid veel pool aastat. Nüüd on aeg luua uued perspektiivid, muuta midagi oma mõtlemises ning leida uued viisid, kuidas oma keskkonnas ringi liikuda. Kuu loomine Kaksikutes loob just seda – uued liikumised mõtetes ja ka füüsilisel tasandil.

Konkreetseid planeediseise on sel nädalal aga vähe ning põhiliselt annavad tunda retrograadse Merkuuri seisud, mis olid aktiivsed ka aprilli viimasel nädalal.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval-kolmapäeval teeb Marss kvadraadi Must Kuu Lilithiga. See toob kaasa teatavat mässumeelsust või soovi käituda vastu ootusi. Sisimas on mingi allasurutud kirg vabaduse järele või vajadus teha asju oma sügava sisemise tunde järgi, mis on aga väliste asjaolude ja normidega vastuolus. Siin on võimalik leida loov väljendus, kui keskenduda mingile tabuteemale või millelegi, millega teised ei julge ega söanda tegeleda, ning anda sellele mingisugune hääl või väljendus.

Mingi ürgne impulss annab tunda ning eriti neil, kes tunnevad, et nendega on ebaõiglaselt või valesti käitutud. Samuti siis, kui mõni sügav vajadus on jäänud täitmata.

Kolmapäevast laupäevani kogeme taustal ka retrograadse Merkuuri kvadraati Saturniga ning sekstiili Neptuuniga, mis toimusid ka aprilli viimasel nädalal. See on mentaalselt veidi ebaselge aeg, võimalik, et tuleb tegeleda uuesti küsimustega, mis olid õhus kuu aega tagasi. Võibolla nüüd nähakse teemat uues võtmes. Aga meel on siin veidi raske ja segaduses. Võibolla mingi otsus, mis varem sai tehtud, ei anna selliseid tulemusi, nagu oodati, ning nüüd on vaja midagi ümber mõelda.

Neljapäeval pöördub Merkuur uuesti direktiivseks – siis tuleb võtta viimase kolme nädala teemad kokku ja leida kurss, millel edasi liikuda. Fookus hakkab taas tuleviku suunas liikuma.