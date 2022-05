UKRAINA TOETUSEKS ⟩ Eurovisiooni võitnud ansambel müüs võidukarika suure summa eest maha, et riigile droone osta

Kontserdil esinenud bändi liige Oleh Psjuk kutsus inimesi üles mitte harjuma sõjaga, milles on seni hukkunud ÜRO andmetel vähemalt 4031 tsiviilisikut ja vigastatud vähemalt 4735. Samuti on sõda sundinud enam kui 14 miljonit inimest oma kodust lahkuma ning Ukraina linnad on rusudes.