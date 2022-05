PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 30. mai: Jääral on parem hoida tagaplaanile ning lasta teistel vaeva näha, Skorpionil tõuseb raha tähelepanu keskpunkti

Parem on hoida tagaplaanile, lasta teistel vaeva näha. Kui tükid liiga esile ja üritad ennast maksma panna, võid kohata vastuseisu.

Rahaline olukord on sulle tähtis, kipud ehk isegi kaasinimeste väärtust rahakoti paksuse järgi hindama. Võib tekkida kihk teha suurem sisseost.

Sul on välja kujunenud tõekspidamised, mida pead vajalikuks ka teistele esitleda. Pigem tahad olla õpetaja kui õppija rollis.

Sead endale kõrgeid eesmärke. Pilk on tulevikku suunatud, oled valmis tublisti tööd murdma, et edaspidi edu saavutada.