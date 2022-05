SAAGA JÄRVAMAAL ⟩ Kõigepealt varastati viis eurot baaridaami tipikassast ning järgmine päev loobiti raha tagasi koos süljega

Mõisa Baar kirjutas Facebookis, et nende kõige paremat pidu oli külastanud kaks kangelast, kes otsustasid baaridaami tipikassast raha varastada, mis tagatipuks ka ümber lükati.

Kui esialgu oli postitus mõeldud vaid isikute tuvastamiseks, et anda neile niiöelda baarikeeld, siis õige pea olid isikud baarile teada, sest meestel jätkunud ülbust rohkem kui keegi oodatagi oskas.

Nimelt oli üks kangelastest tulnud juba järgmine päev oma kamraadidega tagasi, visanud maha 20 eurot ning sülitades sellele lausa peale. Raha jagati ikka selleks, et Mõisa Baar postituse neist maha võtaks.

Kuigi raha on siiski tagasi makstud, siis baar jonni ei jätta vast ei taha ning lubab jagada pilte nendest meestest ka teistele meelelahutusasutustele. Kas tõesti võib juhtuda, et need mehed nii pea peosaale ei näe?