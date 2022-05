MARSS SISENES JÄÄRA ⟩ Ees on väga aktiivsed, aga paraku ka sõjakad nädalad

Jäära energia on kiire, tuline, sõjakas, julge, võitlushimuline, konkureeriv, ambitsioonikas ja väsimatu. See tähendab, et järgmised 5-6 nädalat võib leida aset palju kiireloomulisi sündmusi ja tegusid, millele paraku ei eelne pikemat läbimõtlemist. Ent need, kes on vajanud oma plaanide teostamiseks pisut rohkem julgust ja pealehakkamist, leiavad viimaks tahet ja motivatsiooni, et tegutseda.