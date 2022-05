Vaata, millised Eesti artistid on oma muusikavideo jaoks välja käinud vähemalt 5000 eurot

Kas oled arvanud, et Eesti kuulsused teenivad palju ja kulutavad kogu oma raha ainult luksuslikule elule? Staari elu ei ole lihtne ja see on väga kallis. Ja on ka üks saladus: ainult vähesed esinejad teenivad Eestis nii palju, et nad ei pea mujal tööl käima.

Teised eelistavad teenida oma raha mujal, samas kui esinemised, kontserdid ja muusikavideod on lihtsalt hobid. Kallid hobid, millele võib aastas kulutada mitmeid tuhandeid eurosid.

«Selleks, et teha hea muusikavideo, tuleb teha kuu aega eeltööd,» selgitas Aleksandr Tokarev, kes on loovfirma A Cube Agency produtsent ja režissöör. «Siis tõesti filmitakse see ühe päevaga, aga arvesse peab võtma isegi kõige väiksemaid asju. Kes tuleb massistseenide näitlejatele vastu, kus on nende jaoks lähim parkla jne.»

Tokarev kirjeldas põgusalt ka seda, kuidas ühe muusikavideo valmimine alguse saab. «Meie poole reeglina pöörduvad artistid või nende mänedžerid. Reeglina tuleb [loominguline] idee ise kas artistidelt või meilt. Me arendame seda, jälgime trende, valime, millist videot oleks lahe filmida,» paljastab kogenud produtsent musavideote taguse maagia.

Produtsendi sõnul kestsid ühe videoklipi pikimad võtted kolm päeva ja seda peaaegu pausideta. «Filmimine ise ei võta nii kaua aega, kuid ettevalmistus võteteks on tavaliselt väga pikk.»

Järgmised kolm muusikavideot läksid artistidele maksma umbes 5000 eurot:

1. Clicherik & Mäx, gameboy tetris – «Maakas»

2. Andrei Zevakin & Pluuto – «Wingman»

3. Grete Paia feat Pluuto – «Johnny Bravo»