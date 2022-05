Varuna asub kaugel Kuiperi vöös nagu Pluuto ja teised «kääbused». On huvitav, kuidas just kõige ürgsemad, universaalsemad ja samas igavikulisemad elu loomisega seotud printsiibid on väljendatud nende kõige kaugemate taevakehade poolt. Need ongi justkui kõrged ja kauged jumalikud jõud, mis lõid ja valmistasid ette tingimused, et elu Maal saaks sündida ja toimida. Mingil perioodil inimese arengus jäid need printsiibid väga kaugeks, kuid nüüd on need millegipärast saabumas tagasi meie teadvusesse.