SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalalõpp ajab kired lõkkele

Soovitused nädalaks

1. Nädala algus toob palju võimalusi, kuid siin peab ka ise end avama ja võimalustest haarama.

2. Suhetes väldi armukadedust või oma väärtuste teisele peale surumist.

3. Nädalalõpul leia oma energiale füüsiline rakendus.

Kolmapäeval ilmub artikkel kääbusplaneet Varunast, mis tähistab otsesidet Jumalaga ning loob eludes kosmilist õiglust ja korda.

NÄDALAKAART

Armastajad

Armastajad After Tarot pakist Foto: Erakogu / Dagmar Lamp

Selle nädala kaart on After Tarot pakist Armastajad. Inimestele meeldib näha armastajate kaarti, kuna viitab see ju esimese hooga sellele suurele ja tõelisele armastusele, ja kes siis meist seda ei tahaks. Tegelikult on aga Armastajate kaardi tähendus palju sügavam. Jah, ta viitab ka liidule ja partnerlusele, kuid kui lähemalt sümboolikat uurime, siis näeme tuttavat piiblistseeni.

Eeva on juba haaranud hea ja kurja tundmise puust selle õuna ning ulatab selle Aadamale, neid vaatab pealt ingel, mõõk allaandnuna langetatud. Ta on hoiatanud, kuid inimesed on otsustanud teha siiski omal viisil. Nüüd on saatus inimeste endi kätes.

Traditsioonilisel Rider-Waite-Smith kaardil vaatab naine, Eeva üles ingli poole, mees aga andunult naise poole. See kaart sellisel juhul toob välja huvitava dünaamika - naine otsib juhatust inglilt, mees naiselt. After Tarot pakis aga on olukord juba teine, naise tähelepanu on nüüd koondunud samavõrd mehele kui mehe oma talle. On toimunud jõudude tasakaalustumine.

Armastajate kaart viitab ka arhetüüpsele mehelikkusele ja arhetüüpsele naiselikkusele (sel pole sooga otsest seost, tegemist on arhetüüpidega). Yin ja Yang, anima ja animus, ning, jah, ka Marss ja Veenus. Marss ja Veenus on mõlemad jõudnud nüüd sel nädalal oma koju. Nädalakaart kutsub sind üles märkama enda sees marsilikke ja veenuslikke omadusi ning ka tegutsemisviise. Kindlasti tunnetad ka, kuidas Marsi ja Veenuse valitsusalla kuuluvad eluaspektid muutuvad sel nädalal voolavamaks ja mugavamakss.

Traditsiooniline Armastajate kaart. Foto: Shutterstock