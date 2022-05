KARJUV EBAÕIGLUS? ⟩ Väikeettevõtjad maksavad parkimise eest hingehinda, ministrid on maksust priid

Kui Tallinna vanalinnas juuksurisalongi pidav Katja on kümme aastat maksnud parkimise eest hingehinda, siis terve kõrvaltänava on hõivanud tasuta parkivad siseministeeriumi töötajate autod. Salongiomanik leiab, et antud olukord on ebaõiglane, ent Tallinna abilinnapea Andrei Novikov sellega ei nõustu.