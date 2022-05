PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 23. mai: Kaljukits on valmis kasvõi mägesid paigast liigutama, Vähil on lihtne leida mõttekaaslasi

Rutiini on raske taluda, eriti juhul kui pead asju üksinda tegema. Vajad seltskonda, tahad tunda, et teisedki sind vajavad.

Merkuuri ja Marsi sekstiili toel on lihtne oma mõtteid sõnadesse panna ning häid ideid konkreetseteks tegudeks vormistada.

Sul on lihtne leida mõttekaaslasi. Võimalik, et mõni autoriteetne isik satub sinu ideedest vaimustusse ja on valmis sulle abiks olema.