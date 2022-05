Sellest on möödunud juba paar kuud, kui ilmavalgust nägi Katrin Lusti esimene beebi Olivia, kes otsustas sündida siia oma ema sünnipäeva külje all – Katrini ja Olivia sünnipäevade vahe on vaid kolm päeva! See tähendab, et sünnikaartides on nende Päikesed ühenduses - nende põhiolemuses ja eneseväljenduses on midagi väga sarnast – kas võib olla, et Olivia tuli oma ema kingades käima?