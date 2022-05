«Jess! Poiss tuleb! Kolm on kohtuseadus!» hõiskab Brad Jurjens sotsiaalmeedias, et vajab nüüdsest ideid, mida pojale nimeks panna!

Peres kasvab veel 2019. aastal sündinud Roselyn ning 2020. aastal sündinud Amelia. On näha, et pisipoeg on peres vägagi oodatud!