Nii nagu kõigel loodul on oma sünnikaart, mis võimaldab tõlgendada käsilolevaid ja eesseisvaid protsesse, on võimalik ka näha, mis toimub parajasti ja tulevikus bitcoin'iga. Kas taevased seisud ka peegeldavad hiljutist suurt bitcoin'i krahhi ja mis on krüptorahade tulevik?