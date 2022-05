Venemaa saadab välja kaks Soome diplomaati, kellel on kaks nädalat aega riigist lahkuda

Venemaa ministeeriumi sõnul on väljasaatmine vastumeede Soome poolt läbi viidud kahe Vene diplomaadi väljasaatmise vastu. Ministeeriumi pressiteate kohaselt on Soome poolt läbi viidud väljasaatmise alusetud, lisaks on need väidetavalt Euroopa Liidu Venemaa vastasest sanktsioonikampaaniast.