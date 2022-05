Surmasuust pääsenud ukrainlane: Vene sõdurid piinasid mind, tulistasid mulle näkku ja matsid elusalt

Mõkola näitab Ukraina põhjaosas Tšernihivi oblastis kõrvalise maantee ääres tähistamata hauda, kuhu tema ja ta kaks venda maeti kolm ja pool nädalat pärast sõja algust Vene vägede vallutatud maal. Kõiki kolme tulistati, ta jäi ainsana ellu.

«Mind on nagu ellu äratatud,» ütles 33-aastane Mõkola CNN-ile.

Kuni 18. märtsini oli Kulitšenko pere elu vaid veidi muutunud, hoolimata sellest, et venelased okupeerisid nende Dovžõki küla juba sõja alguses. Siis, kui Vene kolonni pommitati, otsisid Vene sõdurid vastutajaid. Viimaks jõudsid nad majja, kus Mõkola elas koos oma kahe venna Jevgeni ja Dmitriga ning õe Irinaga, kes pole siiani endale andestanud, et ta sel päeval kodus polnud.

Kolm sõdurit käskisid vendadel esiukse ees põlvitada, kuni nad kodu läbi otsisid. Mõkola sõnul oli sõdurite eesmärk leida midagi, mis võiks neid konvoi pommitamisega seostada. Mõkola kirjeldas, et sõdurid olid pärast vanaisale kuulunud sõjaväemedalite ja langevarjurina tegutsenud 30-aastase Jevgeni sõjaväekoti leidmist veendunud, et neil on midagi varjata.

Mõkola, Jevgeni ja Dmitri viidi kodust ära keldrisse, kus neid kolm päeva üle kuulati. Mõkola lootis, et venelased vabastavad nad, kuid neljandal päeval muutus tema sõnul sõdurite meeleolu. «Nad peksid metallvardaga kogu mu keha läbi ja pistsid mulle relvatoru suhu,» rääkis ta.

Mõkolat ja ta vendi piinati seni, kuni nad teadvuse kaotasid. Ta ütleb, et neil seoti silmad kinni, ka käed ja jalad olid teibiga seotud ning viis Vene sõdurit sõidutasid nad sõjaväeautos kõledale maatükile. Mõkola rääkis, et nad pandi põlvili, silmad kinni, samal ajal kui hakati hauda kaevama.

Esiteks kuulis ta enda sõnul lasku ja 36-aastane Dmitri, neist kolmest vanim, kukkus maha. Järgmisena tundis ta, kuidas Jevgeni, noorim, tema kõrvale vajus.

«Ma mõtlesin, et olen järgmine,» ütles ta. Kuul tungis Mõkola põske ja väljus parema kõrva tagant. Ta teadis, et tema ainus ellujäämislootus on mängida surnut.

Sõdurid tõukasid Mõkola sõnul tema koos surnud vendadega jalaga auku, katsid nad mullaga ja lahkusid. Ta ei oska öelda, kui kaua ta elusalt maetuna lamas, ainult seda, et endiselt seotud käte ja jalgadega suutis ta kuidagi vanema venna surnukeha alt välja saada ja jõudis tagasi elavate maale.

Pimedas koperdas ta läbi põldude lähimasse majja, kus üks naine võttis ta enda juurde ja hoolitses tema eest üle öö. Viimaks jõudis ta tagasi oma õe juurde, kes oli päevi ärevalt kodus oodanud. «Tulin koju ja seal oli Mõkola. Vaatasin talle silma ja küsisin, kus teised on. Ta ütles, et teisi pole,» meenutab Irina nuttes.