NÄDALAPROGNOOS ⟩ Sel nädalal võtavad sündmused arusaamatu suuna, kuid lõpuks saabub taipamine

See nädal algab võimsa täiskuuga Skorpionis, mil toimub ka kuuvarjutus. See on karmaline tipphetk, mis nõuab, et millestki lastaks lahti. Ent nii või teisiti imeb see mingid teemad meie elust vaakumisse - oleme selleks valmis või mitte. See protsess on vajalik, et asemele saaks sündida uus.

Oleme ka jätkuvas Merkuuri retrograadis, mis seekord hoopis aitab meil tulla toime varjutuste hooaja toodud järskude muutustega.

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval jõuab Marss ühendusse Neptuuniga, mis muudab inimeste käitumist ja tegutsemisviisi. Raskem on pidada kinni rangetest raamidest ning plaanidest, kuna päeva juhib justkui mingi iseeneslik vool, millele on raske vastu panna. See on intuitiivse tegutsemise aeg - mine sinna, kuhu sind kutsub. Loominguline tegevus on soositud, aga praktiline ja suurt pingutust nõudev tegevus üldse mitte. Tuleb olla valmis, et mingid seni hoitud sihid lahustuvad. Ka füüsiline energia on sel päeval madalam ja kõikuvam, kui muidu.

Posiitivne külg on, et allasurutud viha võib nüüd lahustuda, kuna inimene taipab oma viha sügavamat olemust - seal taga on peidus tihti kurbus või hirm.

Tuleks olla ettevaatlik kõige sõltuvusttekitava suhtes!

Neljapäeval moodustab Päike trigooni Pluutoga ja Merkuur sekstiili Jupiteriga - see saab olema positiivselt jõustav päev, mil energiatase tõuseb. Kõik ei ole kadunud. See on hetk, mil on võimalus avastada, et oleme tugevamad, kui arvasime. Eneseväljendus võtab energilisema vormi. Samal ajal meel kergeneb ning perspektiiv avardub. Nüüd tuleb otsida positiivseid vaatepunkte - õnnelikud meelemuutused on sel päeval võimalikud. Suhtlemine on soositud ja läbirääkimised mööduvad kergemalt.

Laupäeval teeb retrograadne Merkuur ühenduse Päiksega - see tähendab, et Merkuur liigub täpselt Maa ja Päikse vahelt läbi. Siinkohal algab uus Päikese-Merkuuri tsükkel. Toimub mingisugune taipamine väga sügaval tasandil. Saavutame uue arusaamise iseenese mõtetest, reaktsioonidest ja seisukohtadest, mida seni võtsime ehk enesestmõistetavana. Suhetes on see hea hetk sügavateks vestlusteks - nüüd on võimalik näha ja mõista midagi uut. Meie mõttemaailma peened konarused on välja valgustatud.