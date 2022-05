KES ON FOTOL ⟩ Rahandusminister? Nostalgilise fotojäädvustuse alla on jäetud kentsakaid pakkumisi

Foto pakub aga parajalt mõistatamist ja kommentaariumis olevad pakkumised just palju kaasa ei aita. «Keit Pentus see ei ole. Kui keegi teab kes on pildil ja tegu on isikuga keda me peaks teadma, siis ma tahaks teada kes see on? Võite mulle postkasti saata kui avalikult kardate kommenteerida,» palub üks.