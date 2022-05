KAS SEE ON LUBADUS? ⟩ President Zelenskõi: järgmisel aastal võõrustab Eurovisiooni Ukraina

Oma Instagrami postituses avaldab kaasmaalastele tänu ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi: «Meie julgus avaldab maailmale muljet, meie muusika vallutab Euroopa! Järgmisel aastal võõrustab Eurovisiooni Ukraina, tehes seda kolmandat korda ajaloos. Ja ma usun, et see ei toimu siin üldse mitte viimast korda!» hõiskab Zelenskõi ja lisab, et Ukraina annab endast parima, et ühel päeval Eurovisiooni osalejaid ja külalisi hetkel sõjast räsitud Mariupolis võõrustada. «Kui see on vaba, rahulik, ümberehitatud!»