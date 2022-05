OTSEFOTOD ⟩ Kristina Pärtelpoja restorani uhkele avamisele koguneb staaride koorekiht

Raadio MyHits hommikuprogrammi saatejuht Kristina Pärtelpoeg lubab, et uues restoranis pakutakse häid kokteile ning maitsvaid toite, sest köögis hakkab askeldama Inglismaalt pärit peakokk, kes on töötanud Gordon Ramsay ning Jamie Oliveri restoranides. Peakoka leidsid nad Kristina sõnul tänu sellele, et ta oli armunud Eesti naisesse ja kolis Keilasse.