Selgus Stefani esinemisjärjekord Eurovisiooni finaalis

Eesti Laul teatab oma ühismeediapostituses, et Eestil on au finaalkontserdile panna võimas punkt, mis tähendab, et Stefani lugu «Hope» kõlab finaalis viimasena.

Kas see, et Stefanil on võimalus esineda täpselt enne telefonihääletuse algust, annab Eestile paremad šansid, selgub juba homses finaalis.

Suurfavoriit Ukraina astub lavale 12ndana, kihlveokontorites teisel positsioonil asetsev Ühendkuningriigi esindaja Sam Ryder 22. esinejana ja kolmandale kohale ennustatav Rootsi artist Cornelia Jakobs 20ndana.

Ka eelmisel aastal Eurovisiooni võitnud Måneskin astus lavale võistluse teises pooles 22. esinejana.

Annab endast parima

Viljandist pärit 24-aastane Stefan jõudis teises poolfinaalis kümne parima sekka. See tähendab seda, et Eesti on pärast 2019. aastat taas Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis.