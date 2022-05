PILDID JA VIDEO ⟩ Ewert Sundja teistele artistidele muusika kirjutamisest: kõigepealt läheme kohvile

Ewert Sundja on mänginud ansamblites The Provokers (1998–2002), Precious (2002), Thief (2004–2009) ja Ewert and The Two Dragons (2009. aastast). Kuigi Ewertit teatakse peamiselt bändimehena, on hoogu sisse saamas tema soolokarjäär. Ewert on sellel aastal andnud juba mitu soolokontserti.