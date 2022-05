Nimelt pöördus Paavo Pettai reklaamifirma Midfield OÜ 2019. aastal ERJK poole väitega, et erakond on saanud 1,27 miljoni euro ulatuses keelatud annetust. Keskerakond aga ei nõustunud sellega, põhjendades, et kõik lepingud olid osapoolte vahel täidetud ja arved tasutud.