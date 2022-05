KUUMAD KAADRID ⟩ Popstaar Bebe Rexha ei jäta puhkusepiltidega fantaasiale palju ruumi

32-aastane Albaania juurtega lauljatar on juba mitu päeva postitanud Instagrami toredaid pilte, kus ta rannapuhkust naudib. Viimati kostitas naine fänne aga ülikuumade fotodega ning tõmbas selga eriti napi trikoo. Kui ei usu, siis vaata ise ja vajuta noolekest paremale!

Pildi all on kommentaariumisse tormi jooksnud fännid, kes oma lemmiklauljatarile kaasa elavad. «Nii kuum ja imekaunis,» ohkab üks. «Suurepärane!» lisab teine. Üks fänn on aga pettunud. «Ma austan sind, aga miks sa nii teed?» küsib ta, viidates ilmselt äärmiselt paljastavale trikoole.