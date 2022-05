ÕUDNE ⟩ Tapetud kassipojad leidnud Elva naine: kas lisaks prügile pean hakkama ka laipu kokku korjama?

«Mis toimub,» küsib ELVA Facebooki grupis Kati, kes kolmapäeva hommikul lastega jalutades leidis lisaks mahavisatud prügile ka tapetud kassipojad.

«Täna jalutuskäigul avastasin väga kurva vaatepildi. Järjekordne šokk Jõe tn ja Mahlamäe vahelisel lõigul,» kirjutab Kati. «Vähe sellest, et iganädalaselt vabatahtlikult prügi käin korjamas, kas pean hakkama ka laipu korjama,» küsib naine.

«Mis kohaga te inimesed mõtlete. On ka teisi võimalusi,» ütleb Kati.

Tapetud kassid Elvas. Foto: Erakogu

Naine räägib Elu24-le, et jalutamas käies korjab ta kokku ka prügi, mille hooletud kaaslinlased on maha visanud. «Tegemist on avaliku kohaga. Mahlamäe elanikud liiguvad sealt linna. Lapsed käivad mööda seda teed kooli. Antud majakeses käivad mõned istumas või ka joomas. Igapäevaselt võib leida kommipabereid, suitsupakke ja pudeleid,» räägib Kati kohast, kust kassid leiti. «Kuna tegemist on minu kodukohaga, riivab maas olev praht väga silmi,» ütleb Kati ning lisab, et hiljuti rikkus kamp noori rallitamisega majakese juures asuvat pinnast.

Üle mõistuse kurb

«Nägin kaugelt rohelist kotti ja kui lähedale läksin, siis avanes see vaatepilt. Ise arvan, et ma ei olnud esimene. Keegi on nad enne mind veest välja tõmmanud. Mina avastasin järgmisena ja tegin postituse, sest see on lihtsalt üle mõistuse ja kurb,» avaldab Kati Elu24-le.

Kati postitusele vastanud Kersti imestab, miks ei andnud tapatöö tegija kassipoegi lihtsalt ära. «Pea iga päev keegi kuulutab, et otsib kassipoega. Milleks küll nii teha? Vaesekesed. Südametu, kes sa nii tegid. Sinu koht pole ka siin,» kirjutab Kersti.

Postitust kommenteerinud elvalased on sündmusest šokeeritud ega mõista, kes võis nii kohutava teoga hakkama saada ning miks ta seda tegi.

Tapetud kassid. Foto: Erakogu

Kati räägib Elu24-le, et juhtunule on antud ametlik käik. «Politsei ja kohalik piirkonnapolitseinik käisid kohal. Tegid uued pildid ja koristasid sündmuskoha,» ütleb Kati.

Karistatav tegu

Eestimaa Loomakaitse Liidu esindaja Kristi Metsa ütleb Elu24-le, et selline tegu tuleb sügavalt hukka mõista. «See on kriminaalkorras karistatav tegu. Kahjuks selliseid lugusid juhtub, kuniks loomapidajatel on karistamatuse tunne. Näeme väga tihti õudusi,» tõdeb Metsa ja ütleb, et loomaomanikud peavad oma kassid steriliseerima. «Me ei ela enam sügaval Nõukogude ajal, kus seda protseduuri ei tehtud.»

«Steriliseerimine on lihtsasti kättesaadav ja sellele protseduurile tehakse ka sooduskampaaniaid,» nendib Metsa, «protseduur võib maksta 40–50 eurot». Kui inimene kassi võtab, tuleb arvestada sellega, et loom tuleb steriliseerida/kastreerida.

Kui säärane juhtum nagu Elvas toimunu aset leiab, tuleks sellest teatada ka Eestimaa Loomakaitse Liidule. Liit jagab infot toimunust oma Facebooki lehel, millel on 22 769 jälgijat, ja erinevates gruppides. Postitus jõuab tavaliselt rohkem kui 100 000 inimese ajajoonele.

Alati on võimalik kassidele uus kodu leida

Kui mingil põhjusel ei ole enam võimalik ise kassidele kodu pakkuda, saab loomadele leida uue kodu. Kasside äraandmise soovist võib kuulutada oma Facebooki seinal, erinevate linnade Facebooki gruppides, Facebooki grupis Ära anda koduloomad või võtta ühendust Eestimaa Loomakaitse Liidu või loomade varjupaigaga. Kunagi ei tohi minna nii jõhkrat teed, et loomad ära tappa.