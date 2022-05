ARMSAD FOTOD ⟩ Äsja abiellunud Lauri Pedaja tähistas pisitütre esimest sünnipäeva

Lauri elukaaslane Gethel kinnitas Elu24 -le aprilli alguses, et noored on leivad ühte kappi pannud. «Jah, tõepoolest oleme abieluranda sõudnud,» sõnas Gethel.

«Me lihtsalt registreerisime, midagi suurt pole toimunud, et seda kuskil karjuda,» selgitas naine. Suurem tähistamine jääb esialgu pigem tagaplaanile. «Vaatab jooksvalt. Hetkel on majaehitus ja lapse kasvatamine fookuses.»

«Mul on silmad kogu aeg rõõmust märjad ja ma armastan oma kaasat veel rohkem kui kunagi varem... ja loomulikult on minu elus nüüd uus suur armastus, kelle kaitsja, hoidja ja sõber ma olen oma elupäevade lõpuni.» Lõpetuseks lisas Lauri kõigile soovituse: «Tehke lapsi. See on sõnulkirjeldamatult võimas tunne.»