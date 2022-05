NÄDALA INGLIKAARDID ⟩ Neitsi peab puhkama ja Kaalusid ootavad tähtsad tehingud

Keegi, läbi vale mulje või mingi illusiooni, püüab sind kursilt kõrvale juhtida. Kedagi sa hindad enda ümber vääralt. On keegi keda sa ei tohiks usaldada, kuid usaldad pimesi. pole vaja muutuda paranoiliseks või ärevaks, tuleb mõelda kainelt. Selles kes susib, saad selgust ilma süüdistamata või nii-öelda liistule tõmbamata. Proovi leida enda sisemine tasakaalupunkt ning hoia seda. Vaatle inimesi ilma emotsioonide ja sentimentaalsuseta. Iga kord, kui tunned endass ärevust, küsi endalt täpsustavaid küsimusi. Selline analüüs on sinu tasakaalupunkti, millelt näed asju nii, nagu nad on.