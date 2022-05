FOTOD ⟩ Meti galal säranud Kim Kardashian nägi hullult vaeva, et end Marilyn Monroe kleiti pigistada

Just sedasama kleiti kandis Kim Meti gala punasel vaibal! Kuid lihtsalt glamuurseks õhtuks ettevalmistus ei läinud. Kim tunnistas, et kaotas kolme nädalaga üle seitsme kilo, et end Marilyni kleiti pigistada, vahendab Reuters .

Tänavusest Meti gala teemast kuuldes mõtles Kim kohe, et kõige ameerikalikum on just nimelt Marilyn Monroe, vahendab Vogue. Tõsielustaar näitas punasel vaibal ka uut soengut. «Tahtsin füüsilist muutust ja mõtlesin, et ootan kuni Meti galani,» kirjeldas Kim, kellel kulus juuste blondeerimiseks 14 tundi.