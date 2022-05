UUS VÄLJAKUTSE ⟩ «Ega ma siia ilma magama tulnud!» Kirsti Timmer lõi isikliku kirjastuse

Armastatud kaardimoor Kirsti Timmer avaldas ühismeedias, et ta julgustab oma vastuvõttudel pea iga päev inimesi astuma elus julgelt samme edasi ning tegema muudatusi enda elukorralduses, sest paigalseis on arengu surm.

«Sel aastal otsustasin kogu oma loodu koondada vaid enda kodulehele ja enda kätte, ma ei soovi seda enam jagada. Mu paar head tuttavat, väga head Eesti kirjanikud, küsisid pidevalt mu käest, et miks ma oma raamatuid ise välja ei anna. Laisk olin, on aus vastus,» jätkas naine.

Timmer andis teada, et nüüd ta justkui allus provokatsioonile ja lõi oma pisikese kirjastuse. «Minu raamatud ilmuvad edaspidi mu enda kirjastuse alt ja kui läheb hästi, siis saan endale pai teha. Kui ei ole rahul, saan selles vaid end süüdistada. See on paganama hea tunne.»