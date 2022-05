HÄIRIVAD FOTOD ⟩ Surnud Vene sõdurid olid Harkivi lähedal pandud Z-tähe kujuliselt

Ukraina armeel on õnnestunud vallutada tagasi külad riigi suuruselt teise linna Harkivi lähedal. Piirkonda külastanud uudisteagentuuri Associated Press (AP) ajakirjanike sõnul oli nähtu šokeeriv, sest mõned surnud sõdurid olid pandud Z-tähe kujuliselt. Z-täht on Venemaa agressiooni sümbol, mida on sõjamasinatel ja sõduri-vormidel. Ajakirjanike arvates olid need Vene sõdurid, sellele viitas nende vorm ja valge lint käe ümber.