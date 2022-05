USA näitleja Ashley Juddi kantrilauljast ema suri vaimse haiguse tagajärjel

Kentucky osariigis sündinud Naomi Judd, kes kuulus koos oma tütre Wynonnaga Grammyga auhinnatud duosse The Judds, suri 76-aastaselt. Tema teine tütar Ashley Judd on tuntud näitleja, kes on 90ndatest alates mänginud paljudes filmides ja telesarjades. Teda jääb igatsema ka abikaasa Larry Strickland, kes oli Elvis Presley taustalaulja.