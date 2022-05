KAUNID JÄÄDVUSTUSED ⟩ Tuuli Roosma nautis mõnusat puhkust poegade ja emaga

«Itaalia linnapildis pole sõda olemas. Aga mitte Ukrainast ei tahtnud ma rääkida, vaid et oli puhkus maximus. Poisid valmistasid ette ekskursioonid Pompeist, Vesuuvist, Vana-Roomast ja Colosseumist, korraga õitsevad kirss, moon ja õlekõrs. Ema ja lastega väljasõidul,» teatab armastatud telenägu Instagramis, jagades puhkusest erakordselt kauneid jäädvustusi.

Möödunud aasta kevadel hakkasid ringlema jutud, nagu oleks Tuuli Roosma oma mehest Arbo Tammiksaarest lahus. Kuigi suvel tundus, et võib kuulujutud lõpetatuks lugeda, äratas uusi kahtlusi Tammiksaare ja tema väidetava pruudi ühine pilt, mis oli kirjade järgi tehtud Musta mere ääres Odessas. Elu24-le saabunud vihje kohaselt jagas pilti Mona Brit Luur, ehkki hiljem seda enam tema Instagrami-loost ei leidnud.

Kuvatõmmiselt oli siiski näha puhkusemeeleolus Tammiksaart, kes jalutas rõõmsalt mööda tänavat, kaunis modell käevangus. Pildi asukohaks oli märgitud just Odessa, ehkki see võis olla tehtud ka mujal, kuna vaatamisväärsusi või tänavasilte taustal ei paistnud.

Elu24-le sõnas Tammiksaar siis, et ei viibi Odessas, kuid jättis vastamata, kas on seal hiljaaegu käinud. «Minu vanemad õpetasid mulle, et viisakad inimesed ei topi oma nina teiste asjadesse,» pahandas telemees.