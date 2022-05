«See, et Zelenskõi on juut, ei välista, et ta võib olla nats»

Vene väed tungisid Ukrainasse üle kahe kuu tagasi ja sõda kestab seni, kuigi Venemaa on saanud suuri tagasilööke, kaotusi on nii elavjõus kui relvastuses.

Vene välisminister Lavrov andis 1. mail Itaalia meediale intervjuu, milles ütles, et Zelenskõi on nagu Hitler.

«Fakt, et Ukraina president Zelenskõi on juut, ei välista seda, et ta võib olla nats. Ka Hitleris võis olla juudi verd,» sõnas Lavrov Itaalia ajakirjanikule Zona Biancale.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko kirjutas sotsiaalmeedias, et linnas on elu kaotanud vähemalt 20 000 tsiviilelanikku, mis on kaks korda rohkem kui teise maailmasõja ajal, mil linn ägas kaks aastat natside okupatsiooni all.