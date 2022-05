«Ma näen su häält» kosmeetik on taustalaulja Ivo Linna ja Supernova plaadiesitlustuuril

Terve oma noorusaja on ta käinud erinevatel lauluvõistlustel ja osalenud paljudel kontsertitel. Hetkel on käsil aga lausa Ivo Linna ja Supernova plaadiesitlustuur, kus astub üles taustalauljana.

«Algselt olin saates osalemise suhtes pigem skeptiline ja võtsin aega, et otsus langetada. Kuid siis mõtlesin endamisi, et mida ma kardan ja mida mul kaotada on, kuna tegu on ju siiski heatuju saatega,» on ta nüüd siiski õnnelik ja rahul, et saates osales.