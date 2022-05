VIDEO ⟩ Helsingis ränga liiklusõnnetuse põhjustanud joobes juht on Soome riigiametnik

33-aastane mees tekitas Pohjoisesplanadi juures suure avarii. Õnnetuses sai viga kolm inimest, kellest üks oli kahtlustatav ise. Kõik vigastatud said haiglas ravi ning on nüüdseks haiglast välja pääsenud, vahendab Helsingin Sanomat .

Uurimisjuht Kalle da Silva Gonçalves ütles pressiteate vahendusel, et politsei on kogunud sündmuskohalt palju videoid ja pealtnägijate tähelepanekuid, mis on läbivaatamisel. «Lisaks jätkame vestlemist tunnistajatega,» sõnas da Silva Gonçalves.